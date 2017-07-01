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Katar’ın nihai kararı: Körfez’in listesini reddediyoruz, Türk üssü kapanmayacak


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Katar, ülkeye abluka uygulayan Körfez ülkelerinin taleplerini reddetti.

Katarlı bakan. (Fotoğraf: Reuters)

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Katar, talepleri önce reddetmiş, daha sonra da ABD, Katar’ın talepleri incelediğini duyurmuştu.

Roma’da gazetecilere konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, “Liste reddedilecek, kabul edilemez. Biz diyalogun sürmesini istiyoruz ancak adil şartlar altında” dedi.

Katarlı bakan, talepler arasında yer alan Türk üssünün kapatılmasını da reddettiklerini duyurarak, Al Jazeera kanalının da kapatılmayacağını söyledi.

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