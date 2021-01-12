Katar’dan, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında arabuluculuk mesajı

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin ‘Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar’ın bir köprü görevini üstlenmekten memnuniyet duyacağı’ yönündeki açıklamaları sonrasında, ülkesinin Suudi Arabistan’ın Türkiye ve İran ile ilişkilerinde gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın Türkiye veya İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Kahtani, “Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır” diye konuştu.

‘Köprü görevi’

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak’ta Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaparak, Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine katkı yapmak istediklerini belirten Al Sani, şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar’ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor.”