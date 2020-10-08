Katar’dan F-35 alımı için resmi teklif

Katar F-35 savaş uçağı satın almak için ABD’ye resmi teklif yaptı.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

Bu alım gerçekleşirse ABD ile Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerinin gerilmesi bekleniyor.

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Reuters’a konuşan konu ile ilgili bilgi sahibi olan üç kaynak, Katar’ın F-35 savaş uçaklarını üreten Locheed Martin şirketine geçen haftalarda resmi teklif yaptığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili konuya ilişkin “Prensip gereği ABD silah satış veya sevkiyatı ile iglili Kongre resmi olarak bilgilendirilene kadar yorum ya da açıklama yapmıyor” açıklamasında bulundu.

Washington D.C.’de bulunan Katar büyükelçiliği konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

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Bölgede İran’a karşı ittifakını güçlendirmek için ABD aralarında Ortadoğu’daki en büyük üssünün ve 8 bin personelinin bulunduğu Katar’ın da bulunduğu müttefiklerine silah satış ya da sevkiyatı yapıyor.

Bu talep ağustos ayında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ABD’nin arabuluculuk yaptığı İsrail ile BAE ilişkilerinin normalleşmesi girişimlerine ek olarak Washington’un Körfez ülkesinin F-35 alımını değerlendirmeyi kabul etmesinin ardından iletildi.

İsrail daha önce BAE’ye satış yapılmasına karşı olduğunu net şekilde ifade etmişti. Bu yüzden Katar’a satış yapılmasına da karşı olması bekleniyor. Bu satışlar İsrail’in Ortadoğu’daki askeri üstünlüğünün sona ermesine neden olabilir.

Reuters’a konuşan dördüncü bir kaynak, Washington’da bu satışa yönelik endişelerin başında Katar’ın Hamas ile yakın zamanda açığa çıkan ilişkilerinin geldiğini söyledi.

Kaynaklardan biri Katar’ın savaş uçağı almak için teklif yapmasının doğrudan İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi ile ilişkisi olmadığını Katar’ın ilişkilerin normalleşmesi için herhangi bir girişimi bulunmadığını söyledi.