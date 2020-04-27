Tahliye çalışmaları kapsamında Katar’dan 292 Türk vatandaşı İzmir’e getirildi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık kontrolleri sırasında ateşi yüksek çıkan bir kişi hastaneye yönlendirilirken, 291 kişi ise 14 günlük karantina süreci için otobüslerle Manisa’ya gönderildi.

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292 kişiyi tayışan uçak, saat 22:00’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapılan yolculardan birinin ateşi yüksek çıktı. Bu yolcu, sağlık ekibinin kontrolünde ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen diğver vatandaşlar ise polis eskortluğunda 14 gün karantinada kalacakları Manisa’daki KYK yurduna götürüldü.