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Katar’daki üsse, 250 Türk askerinin yanısıra savaş uçağı ve gemi de gönderilecek


 

Türkiye’nin asker göndermeyi öne çektiği Katar’ın başkenti Doha’daki üsse savaş uçakları ve gemiler de konuşlandırılıcak.

Fotoğraflar: Reuters

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

Kara, deniz, hava birlikleri

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre anlaşma kapsamında öncelikle Doha’daki üsse Türk askerleri konuşlanıp Katar jandarmasını eğitecek. Ancak TSK kara, deniz ve hava birlikleri de üsse konuşlanacak, Türk savaş uçakları ve gemiler de üsse gönderilecek.

Savaş uçağı ve gemilerin sayısını belirlemek için önümüzdeki günlerde üsse bir heyet gidecek ve ayrıntılı bir inceleme yapacak.

Yetkililer, şu an 90 civarındaki asker sayısının iki ay içinde 200-250 asker daha gönderilerek artırılmasını hedefliyor. Bu süre ve sayının gelişmelere göre değişebileceği ifade ediliyor.

Kriz çıkınca kalıcı olmuş

Anlaşmayla ilgili bir ayrıntı daha öğrenildi. Katar’ın daha önce asker gönderilmesi için kalıcı bir üs yerini belirleyemediği ancak krizden sonra geçici üssü kalıcı konuma dönüştürdüğü belirtildi. Bunun ardından anlaşma Meclis’te onaylanabildi.

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