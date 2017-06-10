Katar’da marketlere Türk ürünleri ulaştı

Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’a Türk gıda ürünleri ulaştı.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Körfez ülkelerinin bilhassa ulaşımı kapatması, tek kara komşusu Suudi Arabistan olan yarımada ülkesi Katar’ı zorlamıştı. Bu yüzden Türkiye’den kargo uçaklarıyla gıda ürünlerinin götürüleceği açıklanmıştı.

Bugün sosyal medyada ve Katar’daki bazı market zincirlerinin duyurularında, Türkiye’den gelen ürünlerin marketlere yerleştirildiği görüldü. Market raflarına, Türkiye’den gelen ürünler notuyla yerleştirilen ürünlerin içerikleri de İngilizce ve Arapça yazıldı.