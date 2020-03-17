Katar’da ‘corona’ nedeniyle camiler kapatılıyor

Katar’da yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı alındı.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bugünden itibaren camilerin ve mescitlerin kapatılmasına, cuma namazı dahil cemaatle namaza ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

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Camilerde ezan okunmaya devam edileceği ve virüsün yayılma tehlikesi geçer geçmez ibadethanelerin yeniden açılacağı aktarıldı.

Katar’da ‘corona‘ya yakalananların sayısı son olarak 439 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’de de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve nakit namazlarına ara verileceğini açıklamıştı.