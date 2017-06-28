Katar’a yeni yaptırımlar yolda: ‘Bizimle çalışmak istiyorsanız, seçim yapacaksınız’

Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’a yeni ticari yaptırımlar yolda.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya büyükelçisi Ömer Gobaş, Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik yeni yaptırımları gündemine aldığını ve ticari ortaklara, “Ya Doha ya biz” diyebileceğini söyledi.

Bu kapsamda Arap ülkelerinin, ticari ortaklarını ya kendileriyle çalışmaya devam edeceğini ya da Katar’ın yanında olarak ekonomik ilişkileri tamamen koparmaya göze alacağını dile getiren Gobaş, “Bir ihtimal de, ticari ortaklarımıza bizimle çalışmak istiyorsanız ticari bir seçim yapmanız gerek diye bir koşul dayatması olabilir” dedi.

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Talepler arasında Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Katar, 13 maddelik talep listesini reddetmişti.