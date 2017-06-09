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Katar’a asker gönderilmesini öngören kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı


 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Körfez ülkelerinin diplomatik ablukası altındaki Katar’da konuşlandırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Kararların altında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunuyor.

Bunlardan biri, 7022 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.’  Diğeri ise 7023 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.’

Anlaşmalarla, Katar’ın jandarma güçlerini eğitmek üzere Türk jandarmalarının gönderilmesinin yanında, Katar’daki üsse Türk savaş uçağı ve gemilerinin konuşlandırılmasının da önü açılıyor.  Üsse 200-250 Türk askerinin gönderilmesi gündemde.

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