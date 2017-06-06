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Katar’a diplomatik tecrite Ürdün de katıldı


 

Katar’a diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasında Ürdün de katıldı.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Doha ve diğer Arap ülkeleri arasındaki krizin sebebini değerlendiren Ürdün de, Katar’la diplomatik temsilini azaltma kararı aldı.

Hükümet sözcüsü Muhammed el Mumami, Doha merkezli El Cezire’nin lisansını da iptal ettiğini duyurdu.

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