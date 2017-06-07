Katar’a asker gönderme kararının ardından: Döviz yükseldi, borsa düştü

Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusunda Meclis’te kabul edilen iki anlaşmanın ardından dolar ve avro yükselirken, borsa düştü.

AKP’nin bugün görüşmesinin ön sıralara çektirdiği ‘Türkiye ile Katar arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması’ ile ‘Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü’ Meclis’te kısa sürede kabul edilmişti.

Kararın ardından 3.50-3.51 seviyesindeki dolar 3.55’in üzerine çıkarken, avro da 4 liranın üzerine çıktı.

Anlaşmaların kabülünün Borsa İstanbul’da satışı beraberinde getirmesi üzerine, BIST 100 endeksi günü 0.73 düşüşle 97 bin 617 puandan kapadı.

Ne olmuştu?

Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün ve Moritanya da katılmıştı.

Türkiye ise şu zamana kadar taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı.