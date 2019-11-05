Katar ve Türkiye’den ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ adımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethi Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitirdikten sonra, kurmaylarıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’un eski güzelliğini koruyan mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi. İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuzguncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu öğrenen vatandaşlar, kısa sürede hatırı sayılır bir kalabalık oluşturdu.