Diken

Yaramazlara biraz batar!

Katar ve Türkiye’den ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ adımı

Katar, Türkiye’yle işbirliğini ‘kapsamlı bir stratejik ortaklığa’ doğru genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanı el Thani: Reuters

Katar Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, kararın bugün bakanlığın Doha’da yapılan Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi toplantısında alındığını belirtti.

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Katar’a ‘terörizm’ suçlaması

Suudi Arabistan ve diğer Arap devletleri, geçen yıl ‘terörizm’e finansman sağlamakla suçlayarak Katar ile diplomatik, ticaret ve seyahat ilişkilerini kesmişti. Türkiye Katar’a destek çıkmıştı.

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İmamoğlu, Kuzguncuk’taki ilgi izdihama dönüşünce sokak saksısına çıkıp konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethi Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitirdikten sonra, kurmaylarıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’un eski güzelliğini koruyan mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi. İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuzguncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu öğrenen vatandaşlar, kısa sürede hatırı sayılır bir kalabalık oluşturdu.

Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi’nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak’ı, oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu’nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

Ahmet Altan da cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen gazeteci-yazar Ahmet Altan da cezaevinden çıktı. Aynı davada yargılanan ve tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak da bu gece saat 23:00 sıralarında cezaevinden çıkmıştı.

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