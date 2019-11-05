Katar ve Türkiye’den ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ adımı

Katar, Türkiye’yle işbirliğini ‘kapsamlı bir stratejik ortaklığa’ doğru genişletmeyi planladıklarını bildirdi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, kararın bugün bakanlığın Doha’da yapılan Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi toplantısında alındığını belirtti.
Katar’a ‘terörizm’ suçlaması
Suudi Arabistan ve diğer Arap devletleri, geçen yıl ‘terörizm’e finansman sağlamakla suçlayarak Katar ile diplomatik, ticaret ve seyahat ilişkilerini kesmişti. Türkiye Katar’a destek çıkmıştı.