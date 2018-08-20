Diken

Yaramazlara biraz batar!

Katar yatırımının ilk taksidi için 3 milyar dolarlık ‘lira-riyal’ takası anlaşması

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Katar Emiri H.E. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı açıklanmıştı.

Reklam

AA’nın haberine göre dün atılan imza Katar’ın Türkiye’ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.  Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Reklam

Anlaşma kapsamında ilk aşamada  3 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ile Katar Riyali takas edilecek.

Anlaşmanın uygulanabilmesi için Katar devlet fonu iştiraki Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu kurdu. SPK’dan lisans alan fon Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yapacak ve bunun karşılığı olarak ortaklarına kar payı ödemesi yapacak.

Star’daki iddia: Katar yatırımının içinde İstanbul ve birkaç şehirde arsa alınması var

Arapların gündemi Türkiye ve Katar: Emirin tek arzusu korunmak

Uzun görüşmenin ardından: Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım

Dolarsız ticarette adım: Katar Riyali, MB’nin döviz alım-satım listesinde

 

 

 

SON HABERLER

Çavuşoğlu’na göre Amerikan halkı Trump’a hesap sormalı: Sorunu çözmek istemiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, “Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar” dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da fahri Sırbistan konsolosluğunun açılışında ortak bir basın toplantısı düzenledi.  ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...