Katar yatırımının ilk taksidi için 3 milyar dolarlık ‘lira-riyal’ takası anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Katar Emiri H.E. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı açıklanmıştı.

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AA’nın haberine göre dün atılan imza Katar’ın Türkiye’ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

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Anlaşma kapsamında ilk aşamada 3 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ile Katar Riyali takas edilecek.

Anlaşmanın uygulanabilmesi için Katar devlet fonu iştiraki Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu kurdu. SPK’dan lisans alan fon Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yapacak ve bunun karşılığı olarak ortaklarına kar payı ödemesi yapacak.