Katar OPEC’ten ayrılacağını açıkladı

Katar, dünyadaki petrol üretiminin yarısını karşılayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) Ocak 2019’da ayrılacağını açıkladı.

OPEC’e 1961’de katılan Katar, günde 656 bin varil petrol üretimi yapıyor.

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Al Jazeera’nın haberine göre söz konusu açıklama Katar Enerji Bakanı Saad Sherida el Kaabi’den geldi. Açıklama devletin petrol şirketi Qatar Petroleum tarafından da doğrulandı.

Qatar announces it was withdrawing from the Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC” effective 1 January 2019. — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) December 3, 2018

Doha’da bir konferansta konuşan el Kaabi geri çekilme kararının arkasında Katar’ın önümüzdeki yıllarda doğalgaz üretiminin 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarma hedefinin yattığını söyledi.

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OPEC 15 ülkeden oluşuyor.

Ayrıntılar geliyor…