‘Katar krizi’ni anlatan AKP’li Ünal: Küresel güçler dizayn içinde, baskı altındayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ‘Katar krizi’ nedeniyle küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştığını ve Türkiye’ye de baskı uyguladıklarını savundu.

Memleketi Kahramanmaraş’ta partisinin il başkanlığını ziyaretinde konuşan Ünal, sözlerine şöyle başladı: “Bölgemizde yaşanan krizleri görüyorsunuz. Küresel ölçekte yaşanan sorunları görüyorsunuz. Türkiye’ye oynanan oyunları görüyorsunuz. Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl çalıştıklarını hepiniz görüyorsunuz.”

Ünal sözlerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘liderliği’ sayesinde Türkiye’nin ‘ayakta durabildiğini’ belirterek bitirdi.