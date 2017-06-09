Katar krizinde ikinci ziyaret: Bahreyn dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor

Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığı Katar’a asker gönderme gündemdeyken, Bahreyn dışişleri bakanı bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere yarın Türkiye’ye gelecek.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife’nin dışişlerindeki temaslarının yanı sıra yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği ve görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de krizin patlak vermesinin ardından Türkiye’ye gelmişti.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.