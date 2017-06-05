Katar Körfez’e karşı savunmada: Karalama kampanyasının hedefi vesayet altına almak

Dört Körfez ülkesinin diplomatik ilişkiyi kestiği Katar, bir karalama kampanyasının hedefi haline getirildiğini savundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve son olarak da Yemen, Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olduğu, bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti.

Katar hükümeti ise karalama kampanyasıyla karşı karşıya bulunduklarını ve bu yakıştırmaların ülkeyi vesayet altına alma amacını taşıdığını savundu.

Dışişleri bakanlığının yaptığı açıklamada, “Bu kışkırtma kampanyası tümüyle uydurma seviyesine gelen yalanlara dayanmaktadır” dendi.

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olarak başka ülkelerin içişlerine karışmadığını ve egemenliklerine saygı duyduğunu savundu.