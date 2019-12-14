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Yaramazlara biraz batar!

Katar emirinin şirketi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almış

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Misned’in Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Sözcü

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre Şeyha Moza, Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni 8 Kasım 2018 günü 100 bin lira sermaye ile Başakşehir’de kurdu.

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100 bin paya bölünen şirket hisselerinin yüzde 45.45’ini Şeyha Moza alırken, Katar eski başbakan yardımcısı Abdullah bin Hamit el-Attiyah’ın eşi olan Münire bin Nasır el-Misned yüzde 31.82’sini, Şanna Nasır el-Misned ise yüzde 22.73’ünü aldı.

Şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 bin 702 metrekare arazi satın alındığı, arazinin imar planlarında ‘tarla’ olarak göründüğü belirtildi.

Şirketin ticari sicil kaydı

Arnavutköy ilçesi, Baklalı Köyü’nde 136 ada 39 parselde bulunan taşınmazın devir işlemi 27 Aralık 2018’de yapıldı.

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