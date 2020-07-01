Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksü atandı.

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Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan küresel ve insani konular genel müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, protokol genel müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, ikili siyasi işler genel müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ile ilişkiler genel müdürlüğüne Başak Türkoğlu, mali işbirliği ve proje uygulama genel müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan başmüfettişliğe, müfettiş Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Cemal Çalık’ın atandı.