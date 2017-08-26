Katar açıkladı: Krize neden olan siber saldırıyla ilgili beş kişi Türkiye’de gözaltında

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Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar, Mayıs ayında krizin çıkmasına neden olan siber saldırıyla ilgili Türkiye’de beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan kişilerin nereli oldukları bilinmiyor.

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Reuters’ın aktardığına göre, Katar Başsavcılığı Türkiye’nin yanıtının ardından beş kişinin gözaltına alındığını, sorguya çekildiklerini belirtti. Açıklamada, Katarlı savcıların Türkiye’yle işbirliği içinde hareket ettikleri kaydedildi.

Krizin görünen nedeniydi

Siber saldırı krizi, Katar’ın Mayıs ayında başını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin çektiği bir dizi ülke tarafından ticari ve ulaşım ablukasına alınmasına neden olmuştu.

Ülkenin resmi haber ajansı QNA’nın saldırıya uğradığı açıklansa da, paylaşılan içerikleri gerekçe gösteren ülkeler Katar’dan Al Jazeera’nın kapatılması dahil bir dizi yaptırımı kabul etmesini istemişti.

Bu dönemde Türkiye kısa süre içinde Katar’a desteğini sunarak, ticari ablukayı bertaraf etmek için ülkeye gıda ve ihtiyaç malzemelerini tedarik etmişti. Krize neden olduğu şüphesiyle gözaltına alınanların neden Türkiye’de bulunduğu anlaşılamadı.