Katar 2022 Platini’nin başını yaktı: Gözaltına alındı

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA’nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fotoğraf: www.the42.ie (Arşiv)

Fransız polisi, ülkenin futbol efsanelerinden biri olan Platini’nin başkent Paris’in dışındaki Nanterre’de gözaltına alındığını duyurdu.

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2007’den, futbolla ilgili kurumlardan altı yıl süreyle men edildiği 2016’ya kadar -sonra bu süre dört yıla düşürüldü- UEFA başkanlığı yapan 63 yaşındaki Platini’nin turnuvanın Katar’a verilmesi karşılığında ‘yolsuzluk yaptığı’ iddia ediliyor.

Katar’ın ev sahibi olacağı açıklandıktan sonra yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası için havanın çok sıcak olduğunu gerekçe gösterenler bu kararı alanları topa tutmuştu. Uzun süren tartışmalar sonunda turnuvanın kış aylarında, 21 Kasım-22 Aralık arasında düzenlenmesine karar verilmişti.