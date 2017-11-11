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Katalonya’da yüz binler sokakta

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Katalonya’da yüz binlerce kişi bağımsızlık ilanından sonra tutuklanan yöneticilerinin serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı.

İspanya, Katalan yönetimi anayasasının 155’inci maddesine dayanarak görevden almıştı. (Fotoğraflar: Reuters)

İspanya’nın tanımadığı bağımsızlık ilanından sonra sekiz bakan ve ayrılıkçı iki STK lideri tutuklanmıştı. Eski başkan Carles Puigdemont ve dört bakanı ise halen Belçika’da tutuksuz olarak akıbetlerini bekliyor.

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Katalonya’nın birçok bölgesinden 1000’e yakın otobüsle gelerek Barcelona’da toplanan göstericiler, kentin en büyük caddesini baştan sona kapladı.

Polis, gösteriye 750 bin kişinin katıldığı bilgisini verdi. Gösterilerde tutuklu 10 ismin bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

Tutuklu ailelerinin ön safta yürüdüğü eylemde ‘Siyasi tutuklular için özgürlük’ ve ‘Biz cumhuriyetiz’ yazılı pankartlar açılarak ‘Meşru hükümetimizi savunacağız’ ve ‘Demokrasi yardım istiyor, Avrupa nerede?’ sloganları atıldı.

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