Katalanlar bağımsızlık için sokakta: Manifestoyu Guardiola okudu

Manchester City’nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, uluslararası topluma Katalonya’nın bağımsızlığını destekleme çağrısı yaptı.

Katalan özerk bölgesinin başkenti Barcelona’da toplanan onbinlerce insan, İspanya’dan bağımsız olma taleplerini dile getirdi.

Göstericiler ellerinde Katalan bayrakları taşırken, alana ‘Demokrasiyi sev’ yazılı pankart asıldı.

Gösteri, Katalan bölgesinin lideri Carles Puigdemont’un tam bağımsızlık referandumunu 1 Ekim’de düzenleme çağrısı yapmasından iki gün sonra düzenlendi.

Coşkulu kalabalığa seslenen Guardiola, İspanya hükümetinin yasa dışı olarak gördüğü referanduma uluslararası toplumdan destek istedi.

Elindeki şeffaf sandıkla manifestoyu okuyan teknik adam, Avrupa ve dünyayı ‘bağımsızlık ve siyasi ifade özgürlükleriyle oy kullanma haklarını’ savunmaya çağırdı.

İspanya, oylamanın tüm İspanyolları etkileyeceği gerekçesiyle referanduma engel olmaya çalışıyor.

Barcelona altyapısı ‘La Masia’dan yetişen Guardiola, kulüpte futbolculuk ve teknik direktörlük yaptı.

İspanyol mahkemesi engel

Katalonya parlamentosu, geçen yılın sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak bu yıl referanduma gidileceğini açıklamıştı.

İspanya Anayasa Mahkemesi ise geçen şubat ayında Katalonya’nın bağımsızlık referandum kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.

Yüzde 80 ‘Bağımsızlık’ demişti

Mahkeme, 2015’te Katalan parlamentosunun İspanya’dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti.

Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayri resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.