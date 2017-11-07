Katalan lidere göre iş ‘mahkemede bitecek’: Hapse girmeye hazırız

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İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkarmasından günler sonra Belçika’daki polise teslim olduktan sonra serbest bırakılan eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont, hapse girmeye hazır olduklarını söyledi.

Halen Brüksel’de olan ve dört bakanıyla birlikte 17 Kasım’da Belçika’da mahkemeye çıkacak olan Puigdemont, radyo programında konuştu: “Kimsenin kuşkusu olmasın; tüm bunlar İspanya’yı birçok konuda da eleştirmiş olan uluslararası mahkemelerde bitecek.”

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“Tabii ki hapse girmeye de hazırlıklıyız” diyerek sözlerine devam eden Katalan lider, gönüllü olarak ifade vermeye gittiklerini anlattı.

Puigdemont şöyle konuştu: “Bir iş yapmak için buradayız. Kimse adaletten kaçtığımızı düşünmemeli. Ortadan kaybolmamış anlaşılabilir bir durum olmazdı. Avrupa’nın kalbine geldik ve şu anda dünya bizi dinliyor.”

İspanya’da tutuklu bir şekilde yargılanmakta olan arkaadşlarını unutmadıklarını belirten Puigdemont, “Bizim faaliyetlerimiz onlara yardımcı olabilir. İspanya devleti büyük bir baskı ve şiddet dalgasına hazırlanıyordu ve bundan bizi sorumlu tutacaklardı; buna izin veremezdik” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Bağımsızlık ilanı üzerine İspanya Katalan hükümetini feshedince Puigdemont, Brüksel’e gitmişti. Katalan lider, adil yargılanacağına inanmadığı için İspanya’ya dönmeyi reddetmişti.

Brüksel polisine teslim olan ‘isyan’, ‘ayrılıkçılık’ ve ‘kamu fonlarını kötüye kullanmak’la suçlanan beş siyasetçi, hakim tarafından sorgulanmıştı.

Hakim, Katalan lideri ve siyasetçileri ülke dışına izinsiz ayrılamamaları ve kaldıkları adresleri vermeleri koşuluyla serbest bıraktı.

Siyasetçilerin 15 gün içinde Belçika’da mahkeme çıkmaları, 60 gün içinde de İspanya’ya iade edilmeleri gerekiyor.