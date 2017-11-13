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Katalan lider ‘bağımsızlık haricindeki çözümler’e de kapıyı açtı

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Bağımsızlık ilan edince hükümeti feshedilen eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, ‘bağımsızlık haricindeki çözümler’e de açık olduğunu söyledi.

Puigdemont. (Fotoğraf: Reuters)

İspanya’nın tanımadığı bağımsızlık ilanından sonra sekiz bakan ve ayrılıkçı iki STK lideri tutuklanmıştı. Eski başkan Carles Puigdemont ve dört bakanı ise halen Belçika’da tutuksuz olarak akıbetlerini bekliyor.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Belçika’da Le Soir gazetesine konuşan Puigdemont, bağımsızlık dışındaki alternatiflere başından beri açık olduğunu ifade etti.

Alternatiflerin ne olduğundan söz etmeyen Katalan lider, şunları kaydetti: “Hazırım. İspanya’yla başka bir ilişki realitesini kabul etmeye hep hazırdım. Hayatım boyunca bağımsızlıktan yanaydım. 30 yıl boyunca Katalonya’nın İspanya’yla başka türlü bir ilişki kurabilmesi için çalıştım.”

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