Katalan lider ‘bağımsızlık haricindeki çözümler’e de kapıyı açtı

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Bağımsızlık ilan edince hükümeti feshedilen eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, ‘bağımsızlık haricindeki çözümler’e de açık olduğunu söyledi.

İspanya’nın tanımadığı bağımsızlık ilanından sonra sekiz bakan ve ayrılıkçı iki STK lideri tutuklanmıştı. Eski başkan Carles Puigdemont ve dört bakanı ise halen Belçika’da tutuksuz olarak akıbetlerini bekliyor.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Belçika’da Le Soir gazetesine konuşan Puigdemont, bağımsızlık dışındaki alternatiflere başından beri açık olduğunu ifade etti.

Alternatiflerin ne olduğundan söz etmeyen Katalan lider, şunları kaydetti: “Hazırım. İspanya’yla başka bir ilişki realitesini kabul etmeye hep hazırdım. Hayatım boyunca bağımsızlıktan yanaydım. 30 yıl boyunca Katalonya’nın İspanya’yla başka türlü bir ilişki kurabilmesi için çalıştım.”