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Yaramazlara biraz batar!

Kastamonu’da spor salonu inşaatında platform devrildi: Bir ölü, bir yaralı

Kastamonu’da, bir lisenin inşaat halindeki spor salonunun çelik çatı platformu, montaj sırasında halatın kopması sonucu devrildi. Platform altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin öldü, Mustafa Taşkesen yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde İsmailbey Mahallesinde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi’ne ait inşaat halindeki spor salonunda yaşandı. Kaba inşaatı tamamlanan üç katlı spor salonunun çatı paltformunun montajı için çalışma başlatıldı.

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Tonlarca ağırlığındaki çelik platform, vinçle binaya çıkarıldı. Platformun, vinç yardımıyla çatıya montajı sırasında halat koptu. Platformun devrilerek çökmesi sonucu altında kalan Özşahin olay yerinde hayatını kaybetti, Taşkesen yaralandı.

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkesen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özşahin’in cansız bedeni ise itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan indirilip hastane morguna kaldırıldı.

Vali Avni Çakır, iş cinayetinin yaşandığı inşaatta inceleme yaptı.

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