Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kastamonu’da mermer ocağında patlama: İki işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre iki işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.

Reklam

İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan’ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...