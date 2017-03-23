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Kastamonu’da belediye hoparlöründen porno yayını kenti karıştırdı: Polis inceliyor

 

Kastamonu’da bir mahallede belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı.

Fotoğraf: prakdeniz.com

Kuzeykent mahallesinde önceki gün saat 01.00 sıralarında, belediyeye ait hoparlörlerden porno filme ait sesler duyuldu. Başka hiçbir bölgede duyulmadı.

Yurttaşlar olay anına ilişkin videoları sosyal medyaya yükledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yayının belediye anons sistemi frekansına girilerek yapıldığını duyurdu.

Olayı ‘ahlaksız provokasyon’ diye niteleyen ve bu işten belediyelerinin sorumlu olmadığından bahseden Babaş, yasal sürecin ‘en kısa sürede’ başlayacağını bildirdi.

Konuyu inceleyen emmniyet yetkilileri de Babaş gibi frekansa girildiğini tahmin ettikleri bilgisini vererek, “Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz” görüşünü paylaştı.

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