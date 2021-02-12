Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’a göre kent merkezinde bugün saat 06:37’de meydana gelen deprem 6.95 kilometre derinlikteydi.
Yaramazlara biraz batar!
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak’ta, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarına ikinci dozların uygulanmasına başlandı. Aşı takvimine göre 70 yaş üzerine ise ilk doz için sıra geldi.
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağında, zincir marketlere ilişkin bir dizi yasak getirilmesi gündeme alındı.
Dışişleri Bakanlığı, 1199 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen ABD’ye tepki gösterdi.
HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, 26 Kasım 2015’te yaptığı konuşmadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.
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