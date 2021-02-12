Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AFAD’a göre kent merkezinde bugün saat 06:37’de meydana gelen deprem 6.95 kilometre derinlikteydi.

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