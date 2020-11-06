Kastamonu valisi: Semptom olmadığı için, ‘Ben iyiyim’ diyerek ziyaret yapan Covid-19 hastası var

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Covid-19 tanısı konulan, semptom olmadığı için, “Ben iyiyim” diyerek ziyaret yapanların olduğunu söyleyerek toplumu uyardı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre kentteki denetlemelere katılan Çakır, bir ilçede sadece 20’nin üzerinde kişinin mevlit organizasyonunda virüs kaptığını belirtti.

Reklam

Kentte zirvenin temmuzda görüldüğünü, tedbirlerle eylülde düşüş yaşandığını belirten Çakır şunları söyledi: “Ancak son iki haftadır hem dünyada hem ülkemizdeki ciddi artışlar, ilimizde de geçen hafta itibarıyla kendini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için yönetilmez seviyede değil fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemizi gerektiriyor.”

Akraba ziyaretlerinin virüsün yayılma hızını artırdığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

“Maalesef birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de akraba, komşu ziyaretlerinin virüsün yayılmasına imkan sağladığını görmekteyiz. Birçok ilçemizde sıfırlamış olduğumuz vaka sayılarının maalesef tekrar arttığını tespit ettik. Bundan sonra önceliğimiz, komşu ve akraba ziyaretlerini mümkünse sıfırlamak. (…)

Reklam

Tedbirlere uyma konusunda hala duyarsızlık gösteren vatandaşlarımız var. Son bir haftada 59 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. Hasta olduğunu bile bile semptom olmadığı için, ‘Ben iyiyim’ diyerek ziyaret yapan vatandaşlarımız var. “