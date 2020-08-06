Kastamonu valisi: Limitler dolmak üzere, düğün ve taziyeleri yasaklayabiliriz

Kastamonu Valisi Avni Çakır, ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla yapılan denetime katılarak, “Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanması yönünde kararlar alabiliriz” dedi. Çakır, sağlık merkezlerindeki tedavi kotasının dolmak üzere olduğunun altını çizdi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ve 81 ile yolladığı genelge doğrultusunda yapılan denetim kapsamında, kent merkezindeki esnafı dolaşan Çakır, make ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

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‘Alarm zilleri yüksek seviyede çalıyor’

Çakır şunları söyledi: “Kastamonu olarak Covid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdik. Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz.”