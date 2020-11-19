Kastamonu valisi: Hastane kapasitemizi doldurma aşamasına geldik, artış sürerse kriz yaşanabilir

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte Covid-19 vaka sayılarının yükseldiğini belirterek, “Hastanede tedavisi gereken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmıyoruz ama bugün itibarıyla kapasitemizi doldurma aşamasına geldik. Artış bu şekilde devam ederse ileriki günlerde kriz hali söz konusu olabilir” dedi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibini ziyaret eden Çakır, “Ülkemizde olduğu gibi ilimiz de Covid-19 ile mücadele kapsamında maalesef geçen haftadan itibaren çok zorlu bir aşamaya geldi” dedi.

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Çakır her pazartesi vakaları analiz ettiklerini ve yüzde 38’in kırsalda görüldüğünü saptadıklarını belirterek şöyle devam etti: “Bakıyoruz, dışarıyla hiçbir işi olmayan, pazara gitmemiş, şehre inmemiş 70-80 yaşındaki amca, teyze. Bu kişiyi yeğeni, oğlu, gelini, komşusu ziyarete gelmiş. Bir de insanlarımız maskeyi sadece dışarıda takılacak bir alet gibi algılıyor. Sürekli maske takmak zor ama aynı haneden olduğumuz şahısların dışında zorunluluktan görüştüğümüz kişilerin yanında maskemizi çıkartmamamız lazım.

İnsanlarımız kamuoyunun önünden ayrıldıklarından sonra maske konusunda büyük gevşeklik gösteriyor. Akraba ziyaretlerinde maskeyi gereksiz görüyor. Bütün bunlar birleştiğinde sayılarımız hızlı şekilde artıyor.”

En yaşlı ikinci il

Testleri pozitif çıkanların temaslı oldukları kişileri eksik bildirmemelerini isteyen Çakır, Kastamonu’nun Türkiye’nin en yaşlı ikinci ili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Geçlerin çoğu belki bunu ufak semptomlarla geçirmiş, önemsemiyor ama yaşlılara ulaştığında… Hastanelerimizi gördünüz, oradaki vakaların ağırlığını izlediniz. Bulaş büyüklerimize gittiği anda yansıması çok ağır oluyor. Her alanda kendi OHAL’imizi ilan edelim. Salgın tekrar normal seyrine ininceye kadar zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. Kendi kendimizi izole edelim.”