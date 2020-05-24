Kaş’ta yangının tahribatı havadan görüntülendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını villalara metreler kala söndürüldü.
AA’nın haberine göre Çukurbağ Yarımada mevkisindeki villaların bulunduğu alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile müdahale edildi.
Yaklaşık dört saat etkili olan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü. Yangının villalara 15-20 metre kala söndürüldüğü belirtildi.
‘Aydınlatma direği neden oldu’
DHA’da yer alan habere göre, ilk incelemede, bölgedeki bir aydınlatma direğinin ampul bölümünün kısa devre sonucu eriyerek yere düştüğü, buradan sıçrayan kıvılcımın otları tutuşturması sonrasında yangın çıktığı belirlendi.