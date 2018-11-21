Kaş’ta ‘imar barışı’ talanı: Heyelan bölgesine 500 kaçak villa

‘İmar barışı’ uygulamasından sonra Antalya’nın Kaş ilçesinde hızla kaçak villaların yükseldiği, bu villalar arasında heyelan bölgesine yapılanların da bulunduğu öğrenildi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer konuyla ilgili “Her türlü tedbire rağmen iş makinelerini durduramıyoruz” dedi.

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‘İmar barışı’ kapsamında yaklaşık 15 milyon yapının ‘faydalanacağı’ düşünülen ‘yapı kayıt belgesi’ için başvurular 8 Haziran’da başlamıştı. 31 Ekim’de sonlandırılması planlanan uygulama Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Kaş’ın Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde imar barışı sonrasında 500 civarında villanın inşaatına başlandığı belirtildi.

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Buna göre, özellikle İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 400’e ulaşan imarsız villa sayısı, barış sonrasında büyük artış gösterdi.

‘Heyelan hariç’ denmediği için

Kaş Belediye Başkanı Kocaer, bölgenin heyelan bölgesi olduğu için imar planı yapılamadığını belirtirken, “Heyelan bölgesi olmasına rağmen 1 Ocak 2018 öncesi yapılanlar barıştan yararlanacak. Çünkü yasada bunun istisnası yok. Ama 1 Ocak’tan itibaren yapılan tüm villaları yıkacağız” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise heyelan bölgesinin doğanın en güzel yerleri olduğuna dikkat çekerek, “Buralar korunması gerekirken, inşaata kurban ediliyor. Sonra suçlu yağmur oluyor” dedi.

Haberde, İstanbul büyükşehir belediyesinin müteahhidi olduğunu söyleyen birinin bölgede kaçak olarak dört katlı taş villalar yaptığı da öne sürüldü.

Başkan Kocaer, ‘imar barışı’ kanunda ‘heyelan hariç’ denmediği için 1 Ocak’tan önce yapılanlar barıştan yararlanacak.