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‘Kasıt yok, kusur var’: Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılayan komutana ‘uyarı’ cezası

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri törenle karşılanmasıyla ilgili soruşturmada üs komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer’e ‘uyarı’ cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında uçakla Bandırma’ya gitmiş; uçağı Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. CHP lideri, burada askeri törenle karşılanmıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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NTV’nin haberine göre soruşturmayı yürüten Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanının hazırladığı raporda, Kılıçdaroğlu’nun karşılanmasında kasıt olmadığı ancak ‘kusur bulunduğu’ belirtildi.


Tuğgeneral Biçer’e en hafif disiplin cezası olan ‘uyarı’ cezası verildi.

Karşılamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın direktifiyle rapor hazırlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal da “İki kelimeyle söyleyeyim; kasıt yok, kusur var” demişti.

Rapordan: Kılıçdaroğlu’nun askeri törenle karşılanmasında kasıt yok, kusur var

Genelkurmay, Kılıçdaroğlu’nun askeri törenle karşılanmasını incelemeye aldı


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