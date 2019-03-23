Kasırganın vurduğu Mozambik kolera tehdidiyle karşı karşıya

Mozambik’in Idai Kasırgası’ndan en ağır darbeyi alan Beira kentinde kolera vakaları tespit edildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu kolera salgını tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Önceki hafta saatte 177 kilometre hızla esen rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle yerle bir olan kentte çalışan yardım görevlileri, suya kanalizasyon karıştığı için vakaların artabileceğini söyledi. Yüzlerce kişinin öldüğü Mozambik ve kasırgadan etkilenen diğer ülkeler Zimbabve ve Malavi’de henüz ulaşılamayan, çok sayıda afetzede olduğu belirtildi.

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UNICEF Başkanı Henrietta Fore, elektrik kesintisinin, cesetlerin yerlerde duruyor olmasının da riski artırdığını belirterek, “Zamanımız daralıyor. Hijyen ve su hayati önceliklerimiz. Sıtma vakaları artarken kolera vakalarıyla da uğraşmaya başladık” dedi.

Birleşmiş Milletler, Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de 1.7 milyon kişinin etkilendiği kasırganın yaralarının sarılması için 20 milyon dolar (115 milyon TL) fon ayırdı.