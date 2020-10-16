Kasırgadan korumak için 300 köpek, onlarca kedi, tavuk ve koyunu evine aldı

Meksikalı Ricardo Pimentel, Delta Kasırgası Yucatan Yarımadası’na doğru ilerlediği sırada evini 300 köpeğe açarak onları koruması altına aldı.

Fotoğraf: tanksgoodnews.com

Pimentel ve ailesinin, kasırgadan koruduğu hayvanlar bununla da sınırlı değil. Oğlunun odası onlarca kedi, kızınınki tavuk, evin verandası ise koyunları barındırıyor.

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Evinin çok kötü koktuğunun farkında olduğunu söyleyen Pimentel, “Ama değer. Hepsi kasırgadan zarar görmeden kurtuldu. Ev kirlenirse temizlenir ama hayvanlar ölürse geri getiremezsin” diyor.

Tehlike geçince onları doğaya bırakacağını belirten Pimentel, 6 Ekim’de, hayvanları koruma altına alacağını sosyal medyada duyurdu ve destek istedi.

‘Tierra de Animales’ adlı hayvan barınağının kurucusu Pimentel, hayvanseverlerin yaptığı binlerce dolarlık bağışla bu süreçte onları beslediğini, bakımlarını yaptığını anlatarak, hepsine teşekkür etti.

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Önce ABD’yi etkisi altına alan kasırga nedeniyle yüzbinlerce kişi evini terk etti.