Kasırga Idai: Saatte 177 kilometre hızla esti, bini aşkın can aldı

Mozambik, Zimbabve ve Malavi, geçen hafta perşembe günü Afrika’nın güneydoğusunu vuran Idai Kasırgası’nın yaralarını sarmaya çalışıyor. Ölü sayısı ‘binin üzerinde’ olarak ifade ediliyor.

Fotoğraf: Reuters



BBC’deki habere göre yardım kuruluşları yüzlerce kişinin öldüğüne dikkat çekerken kasırganın en ağır darbeyi vurduğu Mozambik’in devlet başkanı Filipe Nyusi ülkesindeki ölü sayısının bini aştığını tahmin ettiklerini söyledi.

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Zimbabve’de ise en az 98 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 217 kişinin kayıp olması ölü sayısının artacağına dair endişelere neden oldu.

Malavili yetkililer ise en az 122 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililere göre en büyük yıkım yüzde 90’ı yerle bir olan Mozambik’in Beira kentinde (üstte) yaşandı. 500 bin nüfuslu kentte, saatte 177 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle can pazarı yaşanırken yüzlerle kişi öldü, 1500 kişi de yaralandı.

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Birleşmiş Milletler Gıda Programı’ndan Gerald Bourke, büyük kısmı sular altında kalan kentteki durumu şöyle anlattı:”Kentte elektrik yok, haberleşme ağı çöktü. Ulaşım çok zor yapılıyor. Hemen her yerde bir binanın enkazı, devrilmiş ağaç ve direkler var. Çoğu bina yerle bir oldu. Tamamen yıkılmayanların ise ya çatısı uçtu ya da bir kısmı yıkıldı. Hastanelerde imkansızlıklar nedeniyle yaralıların tedavisi güçlükle yapılıyor.”

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada durumun Malavi ve Zimbabve’de de içler acısı olduğu, kasırgadan 1.5 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kasırganın vurduğu bölgelerde büyük hasar var. Gün geçtikçe hasarın boyutu daha net anlaşılıyor” denildi.