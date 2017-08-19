Kasımpaşalı Veysel Sarı’ya göre ‘kırmızı’: Talisca bildiğiniz yumruk attı, nasıl verilmez ki! 

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Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı, Beşiktaş’la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk yarısında Anderson Talisca’nın kendisine yönelik sarı kartla cezalandırılan müdahalesine kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu.

‘Buna nasıl kırmızı kart verilmez ki!’

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sarı, Talisca’nın pozisyonla ilgili açıklamalarını dinlediğini belirterek şunları söyledi: “‘Elim çarptı’ dedi ama bu çarpma değil yani. Bildiğiniz yumruk attı. Yani şaka gibi mi diyeyim! Ben anlamıyorum. Bize sene başı hakemlerimiz geliyor. Kuralları anlatıyorlar. Bu pozisyonların kırmızı kart olduğunu söylüyorlar. Ben de şu anda izliyorum yani, buna nasıl kırmızı kart verilmez ki! Bir de FIFA hakemimiz. Biraz daha cesaretli olalım, lütfen. Bu lig sadece üç, dört, beş tane takımla değil, 18 takımla oynanıyor. 18 takım mücadele ediyor. Bizim de emeğimize yazık.”

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‘Hakem ‘Şiddet görmedim’ diyor’

Talisca’nın bu pozisyondan kısa bir süre sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imza attığına dikkat çeken Kasımpaşalı futbolcu şöyle konuştu: “Beş dakika sonra 2-1 öne geçirdi. 10 kişi kalmaları lazımdı. Niye bizim emeğimiz gidiyor sadece? Hakemimiz ‘Şiddet görmedim’ diyor. Bundan büyük şiddet mi var futbolda? Bize yazık değil mi? Artık bazı şeylerin gerçekten de değişmesi lazım. Bazen gerçekten de diyorum cesaretli olması lazım. 11’e 11 oynanıyor futbol. Eşit davranmak lazım. Bu kırmızı kart, başka bir şey yok. Tartışması bile yok. Yazık günah, bize yazık. Hakemimize yazık. Kötü yönetim gösterdiğinden değil. Gerçekten çok iyi maç yönetti. Sadece bu pozisyonu kaçırdı. Üzülüyorum, Türk futbolu adına, kendi adıma üzülüyorum.”

Talisca: İstenmeyen bir olay

Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Talisca ise sarı kart gördüğü pozisyon hakkında şu yorumda bulundu: “Orada beni çekiyordu kendisi. Ben de kolumu savurdum. Herhalde dudağına geldi kolum. Orada da zaten özür diledik. Kendisiyle orada olayı hallettik, çözdük. İstenmeyen bir olay.”