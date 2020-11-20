Kasımpaşa’da yedi futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yedi futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında, pazar günü (22.11) deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak yapılan PCR testlerinde beş oyuncunun testleri pozitif çıktı.
Milli takımlarda bulunan iki futbolcusunun da testi pozitif çıkan İstanbul ekibinde vaka sayısı yediye yükseldi.
Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.