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Yaramazlara biraz batar!

Kasımpaşa kulübünde iki kişide ‘corona’ çıktı

Kasımpaşa kulübü, Covid-19 testi sonucu iki kişide corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: kasimpasa.com.tr/Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa’nın da mücadele ettiği Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını açıklamıştı.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, her hafta futbolcu, teknik heyet ve kulüp destek ekibine rutin olarak test uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, dünkü ikinci testte iki kişide corona virüsü çıktığı belirtilerek “Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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