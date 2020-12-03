Beklentinin üzerinde: Kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.03, aylık yüzde 2.3

TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2.3 artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu. Aralık 2019’a göre artış yüzde 13.19 olarak kayda geçerken, 12 aylık ortalamada yüzde 12.04’ü buldu.

Bu da enflasyonun beklentinin üzerinde gerçekleştiği anlamına geliyor. Kasımda yıllık beklenti yüzde 12.6, aylık ise yüzde 1 idi.

Reklam

Fotoğraf: Reuters

Gıdada enflasyon yüzde 21

Kasım 2019’a göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.99’la giyim ve ayakkabı, yüzde 5.19’la haberleşme ve yüzde 7’yle eğitim oldu.

Geçen yıla göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29.42’yle çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.08’le gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18.67’yle ulaştırma oldu.

Kasımda ulaştırma yükseldi

Kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0.19’la eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0.12’yle haberleşme ve yüzde 0.80’le sağlık oldu.

Reklam

Buna karşılık, ana harcama grupları itibariyle bu yılın kasımında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.51’le ulaştırma, yüzde 4.16’yla gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.69’la ev eşyası oldu.