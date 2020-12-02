Kasımda yağış yoktu, aralık sıcak olacak: İstanbullulara tasarruf çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullulara tasarruf çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Twitter’dan paylaşımda bulunan Ongun, kasım ayında kentin mevsim normallerinden yüzde 45 daha az yağış aldığını ifade etti.

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İBB sözcüsü, aralık ayının da normalden 3 derece daha sıcak seyretmesinin beklendiğini belirterek şunları dile getirdi: “Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz.”

İstanbul alarm veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.3.

Bugünkü doluluk, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde doluluk yüzde 35.68’ti.