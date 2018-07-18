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Yaramazlara biraz batar!

Kasım 2016’dan beri tutuklu: Demirtaş’a bugünkü duruşmada da tahliye yok

 

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına bugün görülen davayla devam edildi. Savcı, ‘kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle Demirtaş’ın tutukluluğunun devamını istedi. Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

(Arşiv Fotoğraf)

Demirtaş’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’ iddiasıyla yargılandığı dava, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülmeye başladı.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş davaya katılmazken, avukatları, yakınları ve bazı HDP’li vekiller salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasının ardından iddia makamında görüşü soruldu.

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Cumhuriyet savcısı, Demirtaş’a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek, bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, ‘atılı suçları işlediğini dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması’, ‘sanığın kaçma şüphesinin varlığı’ ve ‘atılı suçların ceza miktarının üst sınırını’ göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, bu davada ‘örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüt propagandası’ ve ‘suç ve suçluyu övme’ suçlamalarıyla 142 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

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