Kaşıkçı’nın ses kayıtları için ‘Bir felaket’ diyen Erdoğan: Kim istediyse dinlettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses kayıtlarını kim istediyse dinlettiklerini belirterek “Kayıtlar bir felaket” dedi.

Erdoğan Paris ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü sırada alınmış olduğu açıklanan ses kayıtları ile ilgili ayrıntılar verdi.

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‘Cinayet talimatı üst düzeyden’

Cinayetin önceden planlandığının ve emrin Suud’daki üst düzey makamlardan geldiğinin ortada olduğunu belirten Erdoğan “Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim’ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump’a da söyledim. Katiller bu 18’in (cinayet öncesi Türkiye’ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan’da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

Suudi istihbaratçının teklifi

Cinayet sırasında alındığı açıklanan ancak nasıl elde edildiği bildirilmeyen ses kayıtlarına ilişkin de Erdoğan şunları söyledi: “Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu.”

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‘Dinleyen lider rahatsız oldu’

Erdoğan, cinayet kayıtlarını dinleyen liderlerin reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissettiğini belirterek “Sayın Trump’ta, Sayın Merkel’de ve Sayın Makron’da da bunu müşahede ettim” dedi.