Kaşıkçı’nın çocuklarına ‘kan parası’: Milyon dolarlık evler ve her ay beş haneli ödeme

Suudi Arabistan, vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dört çocuğuna ‘kan parası’ olarak milyon dolarlık evler verdi; ayrıca her ay beş haneli ödeme yapacak.

Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

Reklam

Kaşıkçı’nın yazılarını kaleme aldığı Washington Post’taki habere göre öldürülen gazetecinin iki kızı ve iki oğlu cinayetin faillerinin yargılandığı dava tamamlandıktan sonra da tazminat olarak muhtemelen on milyonlarca dolar alacak.

Gazeteye konunun hassasiyeti sebebiyle isim vermeden konuşan Suudi yetkililerin söylediğine göre şimdiye kadarki ödemeler Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı ailesiyle varmak istediği uzun vadeli bir anlaşma kapsamında yapıldı. Kaşıkçı kardeşlere Cidde’de her biri 4 milyon dolar değerinde evler verildi.

Kaçıkçı kardeşler cinayetin tüm dünyada öfke yaratmasına ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın kınanmasına rağmen, seslerini yükseltmekten kaçınmıştı.

Reklam

Kardeşlere ev verilip aylık 10 bin dolar ödenmesi geçen yıl Kral Salman tarafından onanmış, bir yetkilinin ifadesiyle ‘vahim bir adaletsizliğin telafisi’ olarak değerlendirilmişti.

Suudi bir yetkili ise ödemelerin, şiddet içeren suçların kurbanlarını desteklemek için zaten varolan bir uygulama olduğunu söylemiş, bunun Kaşıkçı ailesini susturmakla bir ilgisi olmadığını belirtmişti.