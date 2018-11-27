Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı villa kaçak çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villanın sahibine kaçak yapılaşma nedeniyle Ocak 2016’da 33 bin lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

AA’nın haberine göre, polis ekiplerince dün arama yapılan, Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan’a ait merkeze bağlı Samanlı köyündeki villanın kaçak olduğu anlaşıldı.

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Resmi kayıtlarda ‘tarla’ vasfında gözüken villanın Ağustos 2015’te kaçak inşa edildiğini belirleyen belediye yetkilileri, ‘imara aykırı’ olduğu gerekçesiyle yer sahibine, Ocak 2016’da 33 bin lira cezai işlem uygulmış, ayrıca Yalova başsavcılığına şikayet dilekçesi sunmuş.

Bulunamadı

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor.

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Son olarak cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polis ekipleri, eğitimli köpekler ve insansız hava araçlarının da yardımıyla dün Yalova’daki villanın bulunduğu bölgeyi aramıştı.