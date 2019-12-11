Kaşıkçı öldürüldüğünde görevdeydi: ABD’den Suudi başkonsolosa giriş yasağı

ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dönemde Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosu olan Muhammed el Katibi’nin ülkeye girişini yasakladı.

Konsolos, Kaşıkçı’nın binada olmadığını ispatlamak için haber ajansı Reuters muhabirini konsoloslukta gezdirmişti.

Washington Post yazarı 59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de girdiği konsolosluk binasında öldürülmüştü. Gazetecinin cesedinin nerede olduğu bilinmezken, hem Türkiye hem de Suudi Arabistan’daki savcılık ,Kaşıkçı’nın parçalandığını duyurmuştu. Suudi Arabistan’da beş kişiye idam istenmişti.

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Ailesi de giremeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce mal varlığını dondurduğu Muhammed el Katibi’nin ve ailesinin ülkeye girişini yasakladı.

“Kaşıkçı’nın öldürülmesi çok çirkin ve kabul edilemez bir suç” denen bakanlık açıklamasında, Suudi hükümeti ölümden sorumlu kişiler için ‘tam, adil ve şeffaf bir yargılama’ yapmaya çağırıldı.

Bakanlık şunları kaydetti: “Konuyla ilgili gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz, Kongre’ye danışacağız ve cinayete karışanların sorumlu tutulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız.”