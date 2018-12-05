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Yaramazlara biraz batar!

Kaşıkçı cinayeti: Türkiye, iki Suudi yetkili için yakalama kararı çıkardı

İstanbul başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekibin başında olduğu söylenen Suud el Kahtani ve eski istihbarat şefi Ahmet el Asiri hakkında yakalama kararı çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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Cinayetle ilgili hem İstanbul’da hem de Suudi Arabistan’da soruşturma yürüyor.

Kaşıkçı’yı öldüren ekibin başında olduğu öne sürülen el Kahtani, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın danışmanı. El Asiri ise Kaşıkçı cinayetinin ardından istihbarat şefliği görevinden alınmıştı.

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