Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan beş şüpheli için idam istedi

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelisi beş kişi hakkında idam cezası talep etti.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili 18 kişi tutuklanmıştı.

‘Yüksek dozda ilaçla öldürüldü’

Suudi savcılık, Kaşıkçı’nın ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesinin etkili olduğunu, cesedinin parçalara ayrıldığını ve konsolosluktan çıkarıldığını duyurdu.

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Kaşıkçı’nın ülkeye dönmesi için gösterilen çaba başarısız olmasının ardından öldürüldüğü belirtildi.

Savcılığa göre Kaşıkçı’nın ölüm emri İstanbul’da verildi.

Şüphelilerden birinin başkonsolosluktaki güvenlik kameralarını bozduğu da Suudi savcının verdiği bilgiler arasında.

Veliaht Prensi’nin danışmanına da soruşturma

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın danışmanı Saud el Kahtani hakkında da soruşturma başlatıldı ve yurt dışı yasağı konuldu.